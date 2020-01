Deutsche Gründlichkeit: Das NS-Denkmal auf Kreta befindet sich in tadellosem Zustand. Foto: imago images/ Lem

Dieser Tage wird in verschiedenen Ländern an den 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz erinnert. Auch in Deutschland sind Veranstaltungen vorgesehen, so etwa im Bundestag. Hierzulande gibt es aber auch Gruppen, die versuchen, die Geschichte umzuschreiben und die Täter als Opfer darzustellen. Einige von ihnen organisieren Treffen am Pionierdenkmal im Dorf Floria auf der griechischen Insel Kreta. Es handelt sich um eine Gruppe ehemaliger Soldaten der Bundeswehr, die für den Bund Deutscher Pioniere e.V. Kränze am Denkmal niederlegen. Im Mai 2016 erinnerten sie an den 75. Jahrestag der »Eroberung« Kretas im Zweiten Weltkrieg, wie es auf der Website der Pioniere heißt.

Das Denkmal zeigt Wehrmachtssoldaten, die mit Handgranaten angreifen. Es trägt die Inschrift »Gefallen für Großdeutschland«. Für den Generalmajor a.D. Rainer Jung ist dies kein Problem. Er hielt vor der Kranzniederlegung eine Rede. Die 14 Gebirgs...