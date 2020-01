Bundesumweltministerin Schulze will Abschuss erleichtern / Grüne und Umweltschutzverbände kritisieren Pläne

Die Erlaubnis zum Abschuss von Roddy, die seit ihrem Erlass vor einem Jahr dem Gesetz folgend immer wieder erneuert werden musste, gilt derzeit bis Ende Januar. Erfreut sich der Rüde auch nach diesem Termin weiter seines Daseins, so wird wohl Umweltminister Lies nach wie vor das bekennen müssen, was er unlängst der Syker Kreiszeitung sagte: Die erfolglose Jagd auf den Wolf sei frustrierend.

Ob Olaf Lies bei diesem Bemühen allerdings weiter den geheimnisvollen »Dienstleister« einsetzt, ist fraglich. Hatte der Minister doch vor kurzem gegenüber dem NDR geäußert, dass die Jagd auf das Tier mit externen Fachleuten nicht funktioniere. Er wolle deshalb die örtliche Jägerschaft in das Vorgehen gegen den Wolf einbinden.

»Wie viel Geld ist die Landesregierung noch bereit, für die Jagd auf den Rodewalder Rüden auszugeben?« wollten die Grünen weiter wissen - und wurden in der ministeriellen Antwort belehrt: »Kosten sind bei der Durchsetzung von rechtsstaatlichen Entscheidungen nicht der primär entscheidende Faktor.« Es gelte im Fall besagten Wolfes, »Schäden für die Weidewirtschaft sowie den Artenschutz abzuwenden«.

Für diesen Jemand hat das Umweltministerium offensichtlich weitere Ausgaben eingeplant. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der oppositionellen Grünen-Landtagsfraktion zum Thema Wölfe hervor. In einer Auflistung aus der Lies-Behörde sind unter dem Stichwort »Fang Rodewalder Rüde (Dienstleister)« 150 000 Euro veranschlagt.

Es war der 23. Januar 2019, als Minister Lies verfügte: Der Wolfsrüde GW 717m darf letal entnommen werden, wie es im Bürokratendeutsch heißt. Hinter jenem Euphemismus steckt nichts anderes als: Das Tier soll erschossen werden. Und hinter dem GW-Kürzel verbirgt sich »Roddy«, wie ihn Wolfsfreunde nach seinem Aktionsraum nahe dem 50 Kilometer südwestlich von Hannover gelegenen Ort Rodewald benannt haben. Roddy selbst, ihm werden 40 Nutztierrisse zur Last gelegt, verbirgt sich seit Erlass der Lizenz zum Töten erfolgreich vor denen, die ihn aufspüren und sein Leben beenden wollen. Nun schon ein Jahr lang narrt er seine Häscher. Zur Freude von Wolfsschützern, zum Ärger des Ministers, dessen Kampagne gegen Roddy immer mehr Steuergelder frisst.

Dieser Wolf ist in seinem Gehege im Münchner Tierpark Hellabrunn sicher.

