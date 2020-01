Nach über einem Jahr Gelbwesten-Streik und über einem Monat Aufstand gegen die Rentenreform diskutiert Frankreich auch vermehrt über Polizeigewalt. Foto: AFP

Wenn an diesem Freitag der Ministerrat unter dem Vorsitz von Präsident Emmanuel Macron den Entwurf des Rentenreformgesetzes beschließt, soll noch einmal mit einem landesweiten Streik die Kraft der Ablehnungsfront deutlich werden. Die CGT und weitere Gewerkschaften haben zum nun schon siebenten Streik- und Aktionstag seit dem 4. Dezember aufgerufen. Zwar läuft gegenwärtig der Eisenbahnerstreik aus und bei den Pariser Verkehrsbetrieben wurde der Streik bereits am vergangenen Montag »ausgesetzt«. Doch bis das Gesetz Anfang Februar auch ins Parlament debattiert wird, ist mit weiteren Aktionen zu rechnen.

An diesem Freitag wird im Fern- und Nahverkehr wieder massiver gestreikt, wie auch an vielen Schulen, be...