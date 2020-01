Der geheime Schwur lautete stets: Wir brauchen ein Doppelalbum! Led Zeppelin, 1969 Foto: imago images/ZUMA Press

Ende 1973 hatten Led Zeppelin ihren Fünf-Jahre-fünf-Alben-Kontrakt mit Atlantic erfüllt. Eine ungemein gedeihliche Geschäftsbeziehung, die Led Zeppelin zur größten Rockband der Welt gemacht hatte. Sie verkauften Hallen und Stadien aus, und ihre Alben gingen fast schon selbstverständlich auf Nummer 1 in Großbritannien und in den USA. Was Led Zeppelin anfasste, wurde zu Platin. Ganz gleich, ob es die Kritiker goutierten oder nicht - oft taten sie es nicht - die Fans fraßen ihnen aus der Hand.

Atlantic-Chef Ahmet Ertegün verhandelte lange mit Bandmanager Peter Grant, bis er schließlich am Ende einer duchfeilschten Nacht aus dem Verhandlungsraum geschwankt kam und sagte: »Peter, jetzt hast du mein letztes Hemd.« Der Deal war auch künstlerisch vorteilhaft, weil sich die Band endgültig die volle Kontrolle über ihren Output sicherte - durch die Gründung eines eigenen Sublabels: Swan Song Records. Atlantic blieb immerhin der einträgliche Vertrieb.

Led Zeppelin und Grant meinten es ernst mit dem Label, sie nahmen sofort Künstler unter Vertrag und bewiesen auch dabei ein gutes Händchen. Das Debütalbum von Bad Company, das erste Swan-Song-Signing im Jahr 1974, war gleich ein No-1-Erfolg. Die Glückssträhne hielt.

»Physical Graffiti«, das erste eigene Album von Led Zep auf ihrem Label erschien erst im Februar 1975, obwohl es bereits ein ganzes Jahr früher aufgenommen wurde und im Juli fertig gemischt vorlag. Im Studio hatten die Musiker an einem Strang gezogen. Der kreative Prozess konsolidierte die Band, die John Paul Jones, der Bassist und Keyboarder, hatte verlassen wollen, weil ihn die Touren und der Starrummel anödeten.

Die acht neuen, in ein paar Wochen ausgearbeiteten und aufgenommenen Stücke konnten sich mehr als nur hören lassen, und mit »Kashmir«, das wussten sie, hatten sie ein weiteres Meisterstück abgeliefert, mit den filmischen Strings und Bläsern, exotischen Mellotron-Arabesken und den traumverlorenen, von Plants Marokko-Urlaub inspirierten, womöglich opiatbehauchten Lyrics: »There are not a word I heard could I relate, Story was quite clear«. So ähnlich geht es den Hörern dieses Songs. Man weiß auch, worum es geht, ohne die Worte im Einzelnen verstehen zu müssen. Schon die aufwendige Orchestrierung hebt den Song heraus, er taucht seitdem praktisch in allen Rankings auf. »Kashmir« ist der Song, den selbst absolute Led-Zeppelin-Verächter mögen.

Insgesamt füllte das neue Material fast drei Plattenseiten. Jimmy Page wollte seinen Anspruch als Komponist und Produzent schon länger mit einem Doppelalbum untermauern und auf dem eigenen Label ließ sich das endlich ohne Widerstände bewerkstelligen. Also kramten sie in der Schublade nach brauchbaren Outtakes. Die Akustikgitarrenmeditation »Bron-Yr-Aur« ist das älteste Stück, es stammt noch aus den Sessions für »Led Zeppelin III«, das sie 1970 aufgenommen hatten.

Mitte des Jahres 1974 trafen sie sich für letzte Overdubs im Londoner Studio, trotzdem dauerte es noch mehr als ein halbes Jahr, bis »Physical Graffiti« endlich in den Läden stand. Angeblich weil die Covergestaltung sich verzögerte, aber wohl auch, weil die den Veröffentlichungstermin flankierende Mammuttournee durch die USA mit 40 Gigs in 26 Städten vor insgesamt 700 000 Menschen einigen logistischen Vorlauf brauchte. Diese Tour war innerhalb eines Tages ausverkauft, der Umsatz allein aus den Vorbestellungen des Albums betrug 15 Millionen Dollar. »Physical Graffiti« erschien dann am 24. Februar 1975, stieg ein auf Platz 3 der »Billboard«-Charts, rückte dann vor auf Platz 1 und hielt sich dort wochenlang. Die gesamte Backlist kehrte zurück in die Charts.

Vor allem aber begann die argwöhnische Rockkritik, ihr Verhältnis zur Band zu überdenken. Led Zeppelin waren jetzt auch als Künstler rehabilitiert. Die Verpackung trug ihren Teil dazu bei. Auf dem berühmten Cover mit den vielen Fenstern in der Hausfront vom St. Mark’s Place in New York - im Keller dieses Blocks gab es einen Second-Hand-Klamottenladen mit dem Namen »Physical Graffiti« - manifestiert sich bereits die stilistische Vielfalt des Doppelalbums. Die verschiedenen Zimmer des Hauses werden von unterschiedlichen Persönlichkeiten bewohnt, die aber doch eine Art Einheit bilden. Durch die Fenster-Cut-outs werden, je nachdem welcher Teil der Innenhülle durchscheint, die Bandmitglieder ebenso sichtbar wie andere popkulturelle Ikonen, etwa der Kennedy-Attentäter Lee Harvey Oswald, Elizabeth Taylor, W. C. Fields, Stan Laurel oder Oliver Hardy. Die Band sieht sich in einer Reihe mit diesen Legenden. Darunter machen sie es nicht mehr.

