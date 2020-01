Memes, Selfies, Instagram, Snapchat, Fortnite, Twitch-Streamer: Da blickt doch kein halbwegs erwachsener Mensch, der noch normal mit Wählscheibe und Willy Brandt aufgewachsen ist, mehr durch. Das Leben für Angehörige älterer Generationen ist hart geworden in Deutschland: Nichts mehr kann man verstehen (außer Verkehrsschildern). »Ein Kessel Buntes« wurde durch Netflix ersetzt. Statt Thüringer Bratwurst und Sternburg-Bier gibt es an der Straßenecke jetzt Crazy-Coleslaw-Salat mit veganem Detox-Dattel-Zimt-Latte-Macchiato. Statt der »Taz«, der »FAZ« oder Arno Schmidts supercoolem Großroman »Zettels Traum« lesen alle entweder gar nichts oder bloß noch das brummdumme Lifestyle- und Influencer-Gestammel, das auf ihren Displays erscheint. Und in der beliebten Berliner Mehrgenerationendiscothek Berghain gibt es bis heute keinen Seniorentag. Es wird also Zeit, dass die Generation 40 plus sich auf Facebook endlich kritisch zu Wort meldet. tbl