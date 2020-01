Doppelwandige Cola-Dosen, Blutbeutel in Milchpaketen oder Codenamen für Dopingkuriere: Was das Zeug für einen Spionagestreifen hätte, beschreibt die ausgeklügelten Betrugspraktiken im Radsport. Rudy Pevenage, langjähriger Mentor von Jan Ullrich, hat nun ausgepackt. In seiner am Donnerstag erschienenen Biografie »Der Rudy« räumt der Belgier langjährigen Dopingmissbrauch ein und berichtet ausführlich über düsteren Machenschaften.

»Ich möchte niemanden verletzen, erzähle aber die Wahrheit darüber, was ich mitgemacht und gesehen habe«, schrieb Pevenage, der Ullrich in seiner gesamten Profikarriere als Teamchef, Trainer und Betreuer begleitet hatte. 1997 gewannen sie zusammen die Tour de France, drei Jahre später krönte sich der Rostocker Radprofi zum Olympiasieger, dazu gewann er zweimal den Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren, ehe 2006 im Zuge des Skandals um den spanischen Arzt Eufemiano Fuentes der tiefe Fall und schließlich das w...