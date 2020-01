Anja Piel Foto: dpa/Julian Stratenschulte

»Wir Brauer sind sauer«, bekunden Beschäftigte der Gildebrauerei in Hannover auf einem Pappschild. Unweit des Mannes mit dem Schild ist eine Politikerin zu sehen: Anja Piel, Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion in Niedersachsen. Noch steht sie in diesem Tarifkonflikt mitten unter den Demonstrierenden, ab März wird sie in Berlin mit an der Spitze jener Organisation stehen, deren erste Aufgabe es ist, die Interessen der Arbeitenden zu vertreten. Die Noch-Abgeordnete wird dann im DGB die Nachfolge von Annelie Buntenbach antreten, die als Streiterin für soziale Gerechtigkeit und gegen Rechts bekannt ist. Auch Piel s...