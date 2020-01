In der Zeitung las Herr Mosekund eine Reportage über neue Methoden in der Landwirtschaft. Mit Computern planten die Bauern ihre Arbeit, hieß es da, Drohnen flögen über die Felder, Sensoren steuerten Düngung und Bewässerung. Ja, in Gewächshäusern werde sogar künstliche Intelligenz eingesetzt. »Künstliche Intelligenz«, dachte Herr Mosekund, »wozu das denn? Als ich jung war, hatten die dümmsten Bauern die größten Kartoffeln.«