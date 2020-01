Brandenburg nimmt Kurs auf die Einrichtung einer Beschwerdestelle für Heimkinder. Für die sogenannte Ombudsstelle stimmten im Landtag SPD, CDU, Grüne und LINKE. Die Freien Wähler stimmten dagegen, die AfD enthielt sich. Ziel ist es, dass sich Minderjährige bei einer unabhängigen Stelle abseits von Jugendamt und Heimleitung niedrigschwellig beschweren können und dabei keine Schikanen befürchten müssen.

Erneut sei eine stationäre Kinder- und Jugendeinrichtung massiv in die Kritik geraten, sagte Grünen-Fraktionschefin Petra Budke. Eine Hamburger Zeitung habe berichtet, wie Kinder in Jänschwalde »drangsaliert und erniedrigt« worden seien. Budke erkannte an, dass das Bildungsministerium umgehend die Heimaufsicht verstärkte und einen Aufnahmestopp verhängte.

In einem ergänzenden, allerdings abgelehnten Antrag hatte die Linksfraktion die Berufung eines Kinderschutzbeauftragten gefordert sowie vorgeschlagen, d...