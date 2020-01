Die Aberkennung der Gemeinnützigkeit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschisten (VVN - BdA) am 4. November vergangenen Jahres durch das Berliner Finanzamt für Körperschaften I zieht weitere Kreise. Auch wenn die Landesregierungen etwa von Hessen oder Thüringen den dortigen Landesverbänden bestätigten, dass sie weiterhin als gemeinnützig gelten, bleibt auch für diese die Berliner Entscheidung nicht ohne Folgen.

In einem Bescheid vom 6. Januar an die thüringische Landesvereinigung (TVdN-BdA), in dem das Finanzamt Erfurt deren Gemeinnützigkeit erneut bestätigte, habe Behörde jedoch zugleich die Auflage erteilt, man dürfe keine Mittel an...