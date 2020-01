Washington. Im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump hat das Anwaltsteam des US-Präsidenten den Demokraten Missachtung des Wählerwillens vorgeworfen. Trumps Gegner hätten das Impeachment-Verfahren nur angestrengt, »um die Ergebnisse der letzten Wahlen zu kippen«, sagte der oberste Rechtsberater des Weißen Hauses, Pat Cipollone, am Samstag zum Auftakt seines Plädoyers im US-Senat. Trump habe »absolut nichts falsch gemacht«. Das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump sei »die größte Einmischung in eine Wahl in der US-amerikanischen Geschichte«, kritisierte Cipollone. Die Demokraten planten, »den Präsidenten ohne den geringsten Beweis abzusetzen«.

Ebenfalls am Samstag veröffentlichten US-Medien ein offenbar heimlich aufgenommenes Video, das Trump weiter unter Druck bringen könnte. In der Aufzeichnung von einem Abendessen mit Spendern im April 2018 ist der Präsident zu hören, wie er nachdrücklich die Entlassung seiner damaligen Botscha...