Das mit dem Bau der Super-Mehrkampfschiffe MKS 180 ging schief. Ein niederländisches Konsortium bekam den Auftrag. Doch so leicht gibt man nicht auf: »Wir haben erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Entscheidung und werden deshalb alle juristischen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, ausschöpfen«, erklärte ein Sprecher des Kieler Werft German Naval Yards. Auch die Vergabe eines Auftrages für neue schwere Transporthubschrauber wird sicher vor Gericht ausgetragen. Doch das wird noch dauern. Die US-Konzerne Sikorsky und Boeing haben gerade ihre Angebote eingereicht und dabei geschworen, in Deutschland Arbeitsplätze und damit Profitmöglichkeiten für Partner zu schaffen.

45,1 Milliarden Euro hat das Verteidigungsministerium in diesem Jahr unter die Leute zu bringen. Das ist verglichen mit 2019 ein Plus von 4,5 Prozent. Nimmt man diese Summe, so wie Finanzminister Olaf Scholz (SPD) als Planungsgröße für die Jahre bis 2023, tu...