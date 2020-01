Haben Sie schon einmal die Digitalwährung Bitcoin gekauft?

Nein. Das würde ich nie tun. Da könnte ich mir auch gleich ein Atomkraftwerk auf den Rücken binden.

Warum?

Bitcoins sind so etwas wie das Dark-net für Finanzen. Damit werden alle möglichen kriminellen Aktivitäten abgewickelt. Bitcoin ist für mich auch kein Geld, kein effizientes Zahlungsmittel, sondern ein Spekulationsobjekt mit extrem schwankendem Wert, ähnlich wie niederländische Schnittblumen während der Tulpenkrise im 17. Jahrhundert. Alles, was sich wie Bitcoins, Immobilien oder Rohstoffe nicht leicht vermehren lässt, ist ein Paradies für Spekulanten. Man kann wegen des begrenzten Angebots die Preise schnell treiben. Ein Geldsystem muss aber mit der Wirtschaft atmen können und stabil sein. Außerdem haben Bitcoins einen riesigen Stromverbrauch.

Facebook will mit Libra einen sogenannten Stable Coin herausbringen - also eine Währung, die stabil in ihrem We...