Die Basis biologischen Gärtnerns ist der sparsame Einsatz von Wasser, Energie und Rohstoffen, der Verzicht auf chemische Spritzmittel und mineralische Dünger. Pflanzenreste bleiben im Naturkreislauf des Gartens. Lernen Sie die Bedürfnisse der Pflanzen kennen. Schaffen Sie Lebensräume für Tiere, die für sie Schädlinge im Zaum halten - das und vieles mehr erfahren Sie im Biogarten-Buch. nd

