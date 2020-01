Ich bin noch längst nicht so alt, um in Rente zu gehen. Aber mich würde interessieren, wer eine Renteninformation erhält und in welchem Abstand sie versandt wird?

Carola Sch., SenftenbergIch bin noch längst nicht so alt, um in Rente zu gehen. Aber mich würde interessieren, wer eine Renteninformation erhält und in welchem Abstand sie versandt wird?

Die Deutsche Rentenversicherung verschickt jährlich die Renteninformation an alle Versicherten und informiert sie über ihre Rentenansprüche. Damit bietet sie die Grundlage zur Planung der Altersvorsorge. Um die Renteninformation zu erhalten, müssen die Versicherten mindestens 27 Jahre alt sein und fünf Jahre Beitragszeit vorweisen.

Mit der ersten Renteninformation erhalten Versicherte außerdem einen Versicherungsverlauf. Das jährliche Dokument enthält neben dem Datum des regulären Renteneintritts die Höhe der sogenannten Erwerbsminderungsrente. Die hier angegebene Summe bekämen Versicherte monatlich ausgezahlt, wenn sie zum jetzigen Zeitpunkt erwerbsunfähig werden würden. Die zweite Zahl zeigt, wie hoch der aktuelle Rentenanspruch ist. Diesen Betrag bekäme der Versicherte nach Erreichen der Regelaltersgrenze, wenn er ab sofort keine Beiträge mehr leisten würde.

Außerdem zeigt die Renteninformation in einer Hochrechnung, wie hoch die monatliche Rente wäre, wenn der Versicherte bis zum Renteneintrittsalter die gleichen Beiträge wie im Durchschnitt der letzten fünf Jahre einzahlen würde. Steigt das Gehalt, erhöht sich damit auch die monatliche Rente. Damit liefert speziell dieser Betrag eine Hilfe bei der Planung einer zusätzlichen privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Wichtig zu wissen ist noch: Von der dargestellten Bruttorente werden noch Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen. Auch die Steuern nach dem individuellen Steuersatz sind noch nicht berücksichtigt. nd-ratgeberredaktion