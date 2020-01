Die Behandlung von Patienten ist energieintensiv. Foto: Adobe Stock/Zaiets Roman

Neben vielen bekannten und bedingt nützlichen Forderungen, so der Ausbau des U-Bahnnetzes, das vom Regierenden Bürgermeister und SPD-Landesvorsitzenden Michael Müller geforderte 365-Euro-Ticket und die von Fraktionschef Raed Saleh angestrebte Verkehrswende ohne Parkgebührenerhöhung, findet sich in dem Beschlusspapier zur Fraktionsklausur der Sozialdemokraten auch ein meist wenig beachteter Aspekt Eingang: Berlin solle eine »Landesinitiative für klimafreundliche Krankenhäuser« starten, forderten die Genossen am Wochenende in Nürnberg.

Denn Kliniken sind wahre Ressourcenschleudern. Jedes Krankenhausbett hat rechnerisch einen Energieverbrauch, der jenen eines Einfamilienhauses übersteigt. Konkret waren das im Jahr 2016 durchschnittlich 6000 Kilowattstunden Strom und sogar satte 29 000 Kilowattstunden Wärmeenergie. Hochgerechnet auf die rund 20 500 Betten der Berliner Häuser entspricht das dem Energieverbrauch von einem Drittel der Spandaue...