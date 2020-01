Einem Hinweis der Sicherheitssoftwarefirma Kaspersky Lab zufolge greift eine Gruppe russischsprachiger Hacker derzeit gezielt Banken in Afrika südlich der Sahara an. Die Systeme des weltweit agierenden Unternehmens mit Sitz in Moskau hätten seit Anfang Januar täglich Tausende Versuche verzeichnet, Schadsoftware in die Computersysteme von Geldinstituten zunächst in Senegal und dann auch in anderen Ländern einzuschleusen, erklärte Kaspersky-Experte Sergej Golowanow am Montag. Größere Schäden hat die mutmaßliche Attacke aber nach bisherigen Erkenntnissen bisher nicht verursacht - allerdings warnt Golowanow davor, dass die Hacker bereits in das interne Netzwerk von Banken eingedrungen seien und »die Angriffe jetzt im Endstadium sind«.

Kaspersky Lab will »mit großer Wahrscheinlichkeit« die recht neue, aber bereits berüchtigte Hackergruppe »The Silence« (das Schweigen) als Urheber der Cyberangriffe ausgemacht haben. Diese Kriminellen se...