Susanne Schaper: »Durchatmen? So etwas brauche ich nicht.« Foto: Die LINKE Sachsen

In einen schwarzen Schal gewickelt, eilt Susanne Schaper aus dem grauen Nieselregen in ihr Chemnitzer Büro. »Bei diesem Wetter ist die Autobahn kein Fest«, sagt sie, für die Verspätung um Entschuldigung bittend. Die Landtagsabgeordnete der LINKEN und Fraktionsvorsitzende im Stadtrat kommt gerade von einer Beratung aus Dresden.

Ob sie kurz durchatmen wolle? »So etwas brauche ich nicht«, sagt Schaper und nimmt den Kaffee entgegen, den ihr Büro-Mitarbeiter bringt. »Das ist ja eine Reanimations-Bouillon«, kommentiert sie die Kaffee-Brühe, die schon etwas gestanden hat. Immerhin macht sie wach.

Morgens um halb acht hat Schaper ihre jüngste Tochter in die Schule gebracht und ist dann mit dem Auto 80 Kilometer nach Dresden gefahren, wo sie mindestens dreimal die Woche ist. Dann hat sie schnell beim ambulanten Hospizdienst in Chemnitz vorbeigeschaut, dessen Vorsitzende sie ist, und Medikamente für eine Krankenstation in Guinea abgeho...