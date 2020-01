Optimistisches Graffiti am Marx-Engels-Denkmal in Berlin Foto: imago images/NBL Bildarchiv

Umfragen verweisen darauf, dass eine Bevölkerungsmehrheit meint, dass die wirtschaftliche Situation in Deutschland positiv zu bewerten ist, es den Menschen gut geht. Bei genauerer Betrachtung der gesellschaftlichen Zustände zeigen sich jedoch zunehmend Verunsicherungen und soziale Ängste. Zweifel werden laut, wie es in der Gesellschaft weitergehen wird und ob die auftretenden Probleme bewältigt werden können. In diesem Zusammenhang wird gerade in der jüngeren Generation erneut der Sozialismus als gesellschaftliche Alternative zum Kapitalismus ins Gespräch gebracht. Noch aber sind nach dem Scheitern des Staatssozialismus die Bedenken und Abwehrreaktionen gegenüber einer sozialistischen Alternative in breiten Teilen der Bevölkerung groß. Politik und Medien leisten ein Übriges, um Sozialismus als »Schreckgespenst« zu verteufeln.

Der Wirtschaftswissenschaftler, Klaus Steinitz, sieht im Sozialismus nach wie vor eine realistische Alternative...