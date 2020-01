Immer mehr junge Leute möchten vor ihrem Studienbeginn oder nach der Ausbildung etwas ganz anderes erleben. Viele interessieren sich für Freiwilligenprojekte im Ausland. Das »weltwärts«-Programm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) richtet sich an junge Erwachsene, die einen entwicklungspolitischen Lerndienst leisten wollen. Seit 2008 wird das Programm aus öffentlichen Mitteln gefördert, um es Menschen zwischen 18 und 28 Jahren zu ermöglichen, in den Partnerländern und nach ihrer Rückkehr auch in Deutschland Impulse für zivilgesellschaftliches Engagement zu geben. Bisher wurden rund 40 000 Freiwillige aus Deutschland nach Afrika, Asien, Lateinamerika, aber auch Südosteuropa entsendet. Dabei geht es weniger um...