Burhan Qurbanis neuer Film »Berlin Alexanderplatz« geht ins Rennen um den Goldenen Bären der diesjährigen Berlinale. Foto: dpa/W. Ennenbach/Sommerhaus/eOne/Berlinale

Unser Ziel war es nicht, die Berlinale zu ändern«, betonte der neue künstlerische Leiter, Carlo Chatrian, auf der Pressekonferenz am Mittwoch. Und nein, das ist nicht das Motto des 70. Filmfestivals. Es gibt kein Motto mehr, und das ist gut so.

Das Ausbleiben eines Mottos ist eine der Änderungen, die unter der Leitung von Chatrian und Mariette Rissenbeek gemacht wurden. Die wichtigste Veränderung jedoch ist die Einführung einer neuen Sektion, »Encounters«, in der dieses Jahr 15 Filme und Dokumentationen gezeigt werden. Dafür wurde die Kategorie »Außer Konkurrenz« abgeschafft. Die neue Sektion soll nun »ein besonderes Maß an Freiheit« versprechen. Die Kriterien für Filme, die in die neue Sektion Eingang gefunden haben, waren »Mut« und die »Suche nach einer neuen Sprache«. Eine dreiköpfige Jury soll künftig über drei Preise entscheiden, die in dieser Sektion verliehen werden - für den »Besten Film«, die »Beste Regie« und einen »Spezialpr...