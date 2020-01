Der Betonbau in der Glinkastraße 5 bis 7, über dessen Eingang in leuchtend gelben Lettern »City Hostel Berlin« steht, wirbt mit 435 Betten in ausgezeichneter Lage um Touristen und Geschäftsleute. Der Vermieter sitzt im Nachbarhaus: die benachbarte Botschaft Nordkoreas.

Seit das totalitäre Regime in Pjöngjang im Herbst 2016 seinen fünften erfolgreichen Atomwaffentest feierte, beschäftigt das Hostel die Bundesregierung ebenso wie die Gerichte - und das Bezirksamt Berlin-Mitte. In diesem Fall ist das Bezirksamt für die Umsetzung der 2016 verschärften Sanktionen des UN-Sicherheitsrats zuständig und darf den Betreibern des Hostels die Nutzung der Immobilie verbieten, beschied am Dienstag das Verwaltungsgericht in Berlin. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, di...