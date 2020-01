Sogenannte aktivistische Aktionäre sind in deutschen Unternehmen auf dem Vormarsch. Bei den Investoren, die gerne Rabatz machen, handelt es sich meist um Hedgefonds, die sich in angeschlagene, unterbewertete oder aus Eigentümersicht schlecht geführte Unternehmen einkaufen und anschließend Druck auf das Management ausüben mit dem Ziel, den Aktienkurs in die Höhe zu treiben.

Aktuelles Beispiel ist die Wiesbadener Aareal Bank, bei der der Hedgefonds Teleios gerade für Unruhe sorgt. Das auf den Kaiman-Inseln beheimatete Finanzvehikel fordert vom Management, die Softwaretochter Aareon zu verkaufen. Die Bankführung lehnt einen Verkauf bislang ab. In der vergangenen Woche bekräftigten die Wiesbadener in einem Strategiepapier, man wolle den Wert der Aareon mittelfristig steigern. Auf lange Sicht wird eine Veräußerung jedoch nicht ausgeschlossen. Der Hedgefonds, der erst im Dezember seine Stimmrechte auf über fünf Prozent aufgestockt hatte, mach...