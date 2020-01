Der Landkreis Prignitz und der rumänische Kreis Alba haben am Mittwoch ihre Partnerschaft bestätigt und vereinbart, sie unter anderem in den Bereichen Museum, Gesundheitswesen und Sport auszugestalten. Darüber informierte der Partnerschaftsbeauftragte der Landesregierung Klaus-Peter Krüger am Donnerstag.

Der Kreis Alba liegt in der Region Centru. Die Landschaft ist unter dem deutschen Namen Siebenbürgen bekannt.

Der Besuch einer Delegation aus dem rumänischen Partnerkreis Alba prägte den diesjährigen Neujahrsempfang des Landkreises Prignitz mit gemeinsamen Beiträgen der Kreismusikschule Prignitz und des Folkloreensembles vom Kulturzentrum »Augustin Bena« aus Alba. Vertreter der Alba-Regionalverwaltung, der dortigen Wirtschaft und des Nationalmuseums Alba besichtigten auch die Meyenburger Möbelwerke. Der einwöchige Besuch einer Delegation aus Siebenbürgen in Brandenburg geht an diesem Freitag zu Ende. Am Mittwoch wurde die Delegation von ...