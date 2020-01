Skoda qualifiziert Mitarbeiter für die E-Zukunft. Foto: Skoda Auto Deutschland GmbH/obs

So schnell kann es gehen: Vor einem Jahr brachte die IG Metall die Idee eines neuen »Transformationskurzarbeitergeldes« ins Spiel, das Kurzarbeit mit Qualifizierung verbindet und vor allem der Automobilbranche helfen sollte, den industriellen Wandel zu bewältigen. Die Koalition verzichtet nun zwar auf ein gänzlich neues Instrument, aber im Kern sind es die Vorschläge der Gewerkschaft, auf die sich Union und SPD am Mittwoch geeinigt haben. Folglich lobte der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann die Beschlüsse als »wichtigen Schritt zur richtigen Zeit«. Zu der reibungslosen Einigung beigetragen haben dürfte, dass sich zuletzt auch die Arbeitgeber für einen leichteren Zugang zu Kurzarbeitergeld ausgesprochen hatten. Anfängliche Sorgen, dass die Bundesagentur für Arbeit (BA), die die Lohnzuschüsse bezahlt, dadurch zu viel Mitsprache bekäme, scheinen verflogen. Der Bundesverband der Industrie begrüßte die arbeitsmarktpolitischen Beschlüsse am...