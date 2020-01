Die Deutsche-Bank-Zentrale in Frankfurt am Main Foto: AFP/Daniel Roland

Christian Sewing macht auf Optimismus. »Ich blicke sehr zuversichtlich auf 2020 - und darüber hinaus«, schrieb der Chef der Deutschen Bank in einer Nachricht an seine Beschäftigten. Der Gewinn der sogenannten Kernbank sei 2019 um sieben Prozent auf 2,8 Milliarden Euro vor Steuern gestiegen, teilte die mit Abstand größte deutsche Bank am Donnerstag in Frankfurt am Main mit. Nach Steuern steckt der Konzern - auch wegen teurer Umbaumaßnahmen - aber mit 5,3 Milliarden Euro schon das fünfte Jahr in Folge dick im Minus.

Nach mehreren Verlustjahren hatte Sewing im vergangenen Sommer einen massiven Umbau angeordnet. Das globale Investmentbanking hatte zwar viele Jahre für Milliardengewinne gesorgt, seit der Finanzkrise war es dann aber für Milliardenstrafen verantwortlich. Hohe Boni-Zahlungen trotz schwacher Geschäftszahlen kratzten zusätzlich am Ruf. Jetzt hat der Vorstand angekündigt, auf einen Teil seiner Zuschläge zu verzichten.

Niedrig- un...