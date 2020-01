Und schon ist auf dem ersten Monat der 20er Jahre der Deckel drauf. Wie auf den Mieten in Berlin. Wer seine guten Vorsätze bis hierher gerettet hat - Glückwunsch! Die meisten von denen haben ja auch meist etwas von einem Deckel, nur dass kaum jemand sagt: »Ich möchte gerne meinen Nikotinspiegel auf null deckeln« oder: »Ab heute Mitternacht ist die sportliche Betätigung ungedeckelt!« Aber prinzipiell wäre ein Deckel in vielen Bereichen des Lebens nützlich, nicht nur in Fragen des Topfes. Allerdings ist hier Obacht angebracht: Wo der Deckel auf den Topf noch vorzüglich passt, wehrt sich der Kessel mithilfe des Drucks heftigst gegen jedes Deckeln. Nun ist Berlin weder Topf noch Kessel, sondern in seinen besten Momenten ein Tiegel namens Schmelz. In dem sich mittlerweile viele wegen fehlenden Deckels zur Decke strecken müssen. Aber ob die Mieten am Ende gedeckelt werden oder schmelzen - ein bisschen Druck nimmt es in jedem Fall vom Haupttopf. stf