Bild aus der Fotoserie »Just Brexit«, für die Sebastian Wells 2019 im Rahmen der vermeintlich finalen Brexit-Verhandlungen in England unterwegs war. Foto: Sebastian Wells/OSTKREUZ

Jon, hast du noch deinen britischen Pass? Oder willst du doch lieber einen deutschen?

Ich habe noch meinen britischen Pass. Meine deutsche Staatsbürgerschaft ist gerade in Bearbeitung. In Berlin beginnen die Behörden jetzt, Aufenthaltstitel für alle Briten auszustellen, die mindestens fünf Jahre in Deutschland leben. Klar, bevor der Brexit nicht endgültig war, hätte das keinen Sinn ergeben. Ich persönlich habe aber bereits das Recht auf permanenten Aufenthalt. Das gilt zumindest bis Ende des Jahres, bis dahin sollen alle rechtlichen Fragen zwischen EU und Großbritannien geregelt sein.

Was hätte sich für dich geändert, wenn du die britische Staatsbürgerschaft behalten hättest?

Ich hätte vor allem mit vielen Unklarheiten leben müssen. Gut, meine Situation ist relativ entspannt, denn ich bin kein Student, kein Rentner und habe keine Qualifikationen, die möglicherweise erst mit Nachprüfungen anerkannt werden müssten. Das ist...