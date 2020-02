Aktivisten haben einen Förderbagger auf dem Gelände des Steinkohlekraftwerks Datteln 4 besetzt. Das Kraftwerk im Ruhrgebiet soll entgegen der Empfehlung der Kohlekommission im Sommer dieses Jahres ans Netz gehen. Foto: Caroline Seidel/dpa

Im Morgengrauen haben etwa 150 Aktivisten des Anti-Kohle-Bündnisses »Ende Gelände« Verladeanlagen des Steinkohlekraftwerks Datteln 4 besetzt. Das Kraftwerk im nördlichen Ruhrgebiet soll im Sommer in den vollen Betrieb gehen. Schon jetzt läuft ein Probebetrieb bei dem das Kraftwerk mit halber Leistung Kohle verfeuert.

Die Inbetriebnahme von Datteln 4 im Zuge des von der Bundesregierung beschlossenen Kohleausstiegs wird von Umweltverbänden und Klimagerechtigkeitsgruppen besonders scharf kritisiert. Auch die Kohlekommission hatte sich in ihren Empfehlungen an die Regierung gegen die Inbetriebnahme des Kraftwerksblocks ausgesprochen.

Sebastian Weiermann

Schon letztes Wochenende hatten etwa 500 Menschen an einer von »Fridays for Future« organisierten Demonstration teilgenommen. »Das Kohle-Gesetz ist ein Desaster«, sagt Kathrin Henneberger, Pressesprecherin von »Ende Gelände«. »Wir können unmöglich 18 Jahre weiter Kohle verbrennen. Wenn wir nicht sofort aus allen fossilen Energien aussteigen, rasen wir ungebremst auf eine 4 -6 Grad heißere Welt zu.« Henneberger ist überzeugt, dass die Blockade des Kraftwerks ein wichtiges Statement ist: »Datteln 4 wäre der finale Sargnagel für Klimagerechtigkeit.«

Gegenüber »nd« erklärte Hennebrger, das Bündnis werde es »nicht zulassen«, dass 2020 noch ein neues Kohlekraftwerk ans Netz geht. Die Klimakrise sei »grausame Realität« gegen die es »sofort Maßnahmen« brauche. Etwa 150 Aktivisten besetzten am Sonntagmorgen, um kurz vor 8:00 Uhr, die Verladestelle von Datteln 4, an der mit der Bahn angelieferte Kohle gelagert und später ins Kraftwerk verfrachtet wird.

Kritik an deutschem Import von Kohle

Sebastian Weiermann

Klimagruppen kritisieren seit langem, den Import von Steinkohle unter anderem aus Kolumbien und Russland. Es handele sich dabei um »Blutkohle«, deren Abbau mit massiven Menschenrechtsverletzungen einhergehe. Aleksandra Koroleva von der russischen Umweltorganisation »Ecodefense« sagt dazu: »Auch in Datteln 4 wird Kohle aus Russland verbrannt, zum Beispiel aus der Region Kuzbass in Sibirien. Die Menschen leiden dort unter schweren gesundheitlichen Folgen der Tagebaue.« Die Umweltaktivistin berichtet weiter, dass in den Abbaugebieten »Proteste gegen den Kohleabbau brutal unterdrückt werden«. »Trotzdem hat Deutschland 2019 doppelt soviel Kohle aus Russland importiert wie im Jahr davor. Das macht alle politischen Bemühungen um Klimaschutz zur Farce«, so Koroleva.

Die Polizei zeigte, obwohl die Kraftwerksbesetzung im Vorfeld nicht angekündigt wurde, massiv Präsenz. Maßnahmen um die Besetzungen zu beenden ergriff sie am Vormittag allerdings noch nicht. Eine Polizeisprecherin erklärte: »Wir sondieren erst Mal die Lage.« Es sei klar, dass die Besetzer »widerrechtlich« auf dem Gelände seien. Dabei sei auch ein Tor aufgebrochen worden. Im Moment sei aber alles friedlich.