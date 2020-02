Nach dem Relotius-Skandal hat die Redaktion des »Spiegels« ihre journalistischen Grundsätze neu formuliert. »Als Teil dieses Aufarbeitungsprozesses haben in den letzten Monaten rund 50 Kolleginnen und Kollegen Standards für unsere Arbeit formuliert«, erklärte Chefredakteur Steffen Klusmann am Montag. In Abstimmung mit der Chefredaktion sei das 74 Seiten umfassende Booklet mit dem Titel »Die Spiegel-Standards« entstanden, das im Internet heruntergeladen werden kann. »Vieles darin mag selbstverständlich k...