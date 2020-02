Nuri Sahin (l.) ist zurzeit schwerfällig unterwegs. Foto: imago images/Joachim Sielski

Noch immer kommen die Profis des SV Werder in den Trakten des Weserstadions an der glorreichen Vergangenheit gar nicht bei. An Wänden und Aufgängen prangen Schriftzüge und Fotos von sechs DFB-Pokalsiegen und vier Meisterschaften. Der langjährige Vorstandschef Klaus Allofs erzählte einmal, diese Umgebung solle die Spieler an die Verpflichtung aus der Historie erinnern. Zwar hat es seit dem Pokalsieg 2009 - der Geschäftsführer Frank Baumann feierte damals seinen Abschied als Aktiver - nicht mehr zu einer Trophäe gereicht, aber zumindest von der Fahrt nach Berlin träumten die Grün-Weißen immer mal wieder.

Zuletzt im Frühjahr letzten Jahres. Werder hatte im Halbfinale einen 0:2-Rückstand gegen den FC Bayern (2:3) aufgeholt, als eine krasse Fehlentscheidung von Schiedsrichter Daniel Siebert die Endspiel-Tür zuschlug. Zuvor hatte das Team von Florian Kohfeldt im Viertelfinale beim FC Schalke 04 (2:0) und im Achtelfinale bei Borussia Dor...