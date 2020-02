Eine klare Mehrheit der Thüringer LINKE-Mitglieder hat den ausgehandelten Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün gebilligt. Etwa 95 Prozent der abgegeben gültigen Stimmen seien Zustimmungen zu dem Vertragstext gewesen, sagte die Landesvorsitzende der Partei, Susanne Hennig-Wellsow, am Montag in Erfurt. Damit habe ihre Partei den Koalitionsvereinbarung bestätigt, ein Parteitag sei nicht nötig. Mit dem Ergebnis zeigte sie sich sehr zufrieden - auch wenn sich an diesem Mitgliederentscheid deutlich weniger Genossen beteiligt hatten als beim Mitgliederentscheid über den ersten rot-rot-grünen Koalitionsvertrag 2014. Inzwischen ist nun auch klar, dass Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (LINKE) sich nicht als einziger um das höchste Regierungsamt im Freistaat bewerben wird, wenn die entsprechende Wahl dazu am Mittwoch in Erfurt stattfindet.

Sozialdemokraten und Grüne hatten dem Koalition...