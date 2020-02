Helfen Sie mit, unseren Journalismus auch in Zukunft möglich zu machen und noch besser zu werden! Jetzt mit wenigen Klicks beitragen!

Nach Angaben von Bitkom trete im Sommer 2020 eine neue EU-Verordnung zu den Bewertungsplattformen in Kraft. Durch sie würden Fairness und Transparenz auf Plattformen nochmals weiterentwickelt werden. AFP/nd

Zum seinerzeit umstrittenen Arzt-Bewertungsportal Jameda hatte der BGH 2018 allerdings auch entschieden, dass Ärzte ihre Löschung verlangen können, wenn das Portal zahlenden Wettbewerbern Vorteile gewährt und so die Rolle eines »neutralen Informationsmittlers« verlässt.

Die Einteilung der Nutzerbewertungen als »empfohlen« oder »nicht empfohlen« sei »durch die Berufs- sowie Meinungsfreiheit geschützt«, betonten die Richter. »Ein Gewerbetreibender muss Kritik an seinen Leistungen und die öffentliche Erörterung geäußerter Kritik grundsätzlich hinnehmen.«

Der BGH hat dieses Vorgehen als rechtmäßig bestätigt. Yelp mache auf seiner Seite keine falschen Angaben. Insbesondere behaupte das Bewertungsportal nicht, dass der Durchschnitt aus allen Bewertungen berechnet werde. Vielmehr würden die Nutzer informiert, wie viele »empfohlene Beiträge« es gibt. »Unvoreingenommene und verständige Nutzer« könnten dem entnehmen, dass der Durchschnitt auch nur aus diesen »empfohlene Beiträgen« berechnet wurde, so der BGH.

«Knackpunkt» für die Verbraucher seien dann allerdings die Kriterien, nach denen eine solche Einteilung erfolgt«, so Florian Stößel vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Es sei daher notwendig, dass die Plattformbetreiber diese Kriterien offenlegen.

Bewertungsportale im Internet müssen in die von ihnen angegebene Durchschnittsnote nicht alle abgegebenen Bewertungen einbeziehen. Das entschied der Bundesgerichtshof am 14. Januar 2020 (Az. VI ZR 496/18) und gab damit dem Portal Yelp im Streit mit einem Fitnessstudio Recht, das von der früheren Bodybuilding-Weltmeisterin Renate Holland betrieben wird.

Wie detailliert müssen Kläger in einem Arzthaftungsprozess Mängel darlegen / Muss eine Taxifahrt zur Praxis übernommen werden

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!