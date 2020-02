So lange wie möglich hatte es die SED im Herbst 1989 verhindert, dass sich neue Oppositionsgruppen legal konstituierten. Anmeldeanträge wurden abgewiesen, Aktivisten als kriminell denunziert. Spätestens mit dem Rücktritt des Krenz-Politbüros und der Einrichtung Runder Tische als Orte der gesellschaftlichen Debatte hatte sich diese Verhinderungspolitik erledigt. Anfang 1990, am 7. Februar, konstituierte sich das Bündnis 90, ein Zusammenschluss aus den Gruppierungen Neues Forum, Demokratie Jetzt und Initiative für Frieden und Menschenrechte, als Bündnis für die anstehende Volkskammerwahl.

Die einflussreichste der Gruppen, das Neue Forum, hatte sich schon kurz zuvor, Ende Januar, offiziell als politische Vereinigung gegründet. Die Bürgerrechtler trafen sich in der Akademie der Künste am Robert-Koch-Platz in Berlin-Mitte, die im November 1987 nach aufwendiger Sanierung wiedereröffnet worden war. »Neues Deutschland« überlieferte von der Festveranstaltung u. a. den Satz, man wolle in diesem Haus »Fragen erörtern, die heute und in Zukunft auf der Tagesordnung stehen«. Dies taten die Bürgerrechtler zwei Jahre später auf ganz andere Weise. In dem Anfang des 20. Jahrhunderts errichteten Bau arbeiten heute mehrere medizinische Gesellschaften; am Robert-Koch-Platz befindet sich das Archiv der Akademie der Künste. Wolfgang Hübner

Fotos: Ulrich Burchert, nd/Ulli Winkler