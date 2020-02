Am Dienstag begann der zweitägige Europäische Polizeikongress unter dem Motto »Rechtsstaat Durchsetzen« in Berlin. Eines der Kernthemen, das Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in seiner Eröffnungsrede setzte, ist die Asyl- und Grenzpolitik. National wie international solle mehr für die Sicherung der Grenzen getan werden. »Einige Hundert Personen, die mit einer Einreisesperre belegt waren, und das Doppelte an Menschen, die mit Haftbefehl gesucht werden«, seien den Beamten an der Grenze ins Netz gegangen. Dies sei eine Größenordnung, »die glaubt man gar nicht«, sagte Seehofer.

Das Thema Sicherheit solle zentraler Punkt der EU-Ratspräsidentschaft werden, die Deutschland ab Juli innehaben wird. Seehofer kündigte zudem deutsche Unterstützung für den Versuch an, die Aufstockung der EU-Grenzschutzbehörde Frontex zu beschleunigen. Die geplante Aufstockung um 10 000 Mitarbeiter bis 2027 sei ein »furchtbar weit entferntes Datum«. Dass es e...