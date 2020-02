Im thüringischen Ilmenau präsentieren sich die Häuser nach dem nächtlichen Schneefall ganz in Weiß. Foto: dpa/Michael Reichel

Trier. Überflutete Straßen und voll gelaufene Keller: Hochwasser hält derzeit in Rheinland-Pfalz viele Menschen in Atem. Nach anhaltenden Niederschlägen trat in der Nacht zum Dienstag die Mosel mit voller Wucht über die Ufer und sorgte für heftige Überschwemmungen. Das Wasser stand unter anderem in Aach (Kreis Trier-Saarburg), Bernkastel-Kues und Zeltingen (Kreis Bernkastel-Wittlich) in den Straßen und flutete Keller. In etlichen Orten wurden mobile Hochwasserschutzmauern montiert. Hunderte Einsatzkräfte waren im Einsatz. Im Konzer Ortsteil Oberemmel trat ein Weiher über das Ufer: Menschen wurden in einem Haus eingeschlossen, die Feuerwehr rettete sie.

Die Mosel sollte am Pegel Trier am Dienstagabend mit knapp unter neun Metern den Höchststand erreichen - das sind rund 5,50 Meter über normal. Es handele sich um ein Hochwasser, wie es alle zwei bis fünf Jahre vorkommen, so die Stadt. Ein großes Mosel-Hochwasser kam im Januar 2003 auf 9,8...