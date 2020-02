Helfen Sie mit, unseren Journalismus auch in Zukunft möglich zu machen und noch besser zu werden! Jetzt mit wenigen Klicks beitragen!

Die landeseigenen Wasserbetriebe beschäftigen insgesamt 4382 Angestellte. Nach eigenen Angaben versorgen sie täglich 3,7 Millionen Menschen mit Trinkwasser aus eigenen Grundwasserressourcen und reinigen deren Abwasser. c lk

Das Programm der Berliner Wasserbetriebe startete 2016. Bis 2019 haben von insgesamt 48 Teilnehmer*innen 33 nach der Einstiegsqualifizierung ihre Ausbildung im Unternehmen begonnen beziehungsweise absolviert (15 »Neu-« und 18 »Alt-Berliner«). Das Programm beginnt jeweils am 1. Januar, damit zum 1. September die Ausbildung aufgenommen werden kann.

Initiative »Deutsche Wohnen & Co enteignen« stellt neues Vergesellschaftungskonzept vor

Für Ausrichtung einer ökologischen Mobilitätsschau mangelt es an Ideen

Mit Diagonalsperren sollen in Pankow mehrere Kieze vom Verkehr entlastet werden

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!