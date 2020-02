Die Berliner Senatsbildungsverwaltung hält eine Vollverschleierung von Schülerinnen aus religiösen Gründen für nicht vereinbar mit dem bestehenden Berliner Schulgesetz. »Eine Burka etwa ist mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag nicht in Einklang zu bringen, da die Kommunikation erschwert und eine hinreichende Identifizierung bei Prüfungen nicht möglich ist«, erklärte die Sprecherin von Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD), Iris Brennberger, am Dienstag in Berlin auf epd-Anfrage.

