Helfen Sie mit, unseren Journalismus auch in Zukunft möglich zu machen und noch besser zu werden! Jetzt mit wenigen Klicks beitragen!

Durch die jüngst beschlossene Umbenennung der Berliner Beuth-Hochschule - auch deren Namensgeber war Antisemit - fühlen sich die Studierenden nun bestärkt. Seitens des Präsidiums wird nun immerhin Gesprächsbereitschaft signalisiert. »Die Universitätsleitung steht einem Gedankenaustausch offen gegenüber«, so Goran Krstin, Sprecher von FU-Präsident Günter M. Ziegler, zu »nd«.

Dass dem so war, dürfte wissenschaftlich unbestritten sein. Es ist denn auch nicht der erste Anlauf der Studierenden, den Namen loszuwerden. Bislang stellte sich die Uni-Leitung quer. Ihre Begründung: Das Haus wurde zur Einweihung 1954 nicht nach dem Antisemiten Ford benannt, sondern nach dessen Enkel Henry Ford II, damals Chef des Autokonzerns. Der AStA hält diese Argumentation für »wenig stichhaltig«.

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Freien Universität Berlin hat die Leitung der Universität aufgefordert, eine Umbenennung des Henry-Ford-Baus einzuleiten. Das Gebäude aus den 1950er Jahren beherbergt unter anderem das Audimax der FU. Ein Repräsentativbau mit einem unappetitlichen Namen: Denn Henry Ford war nicht nur der legendäre Autobauer und Fließbanderfinder. Er war auch »nachweislich ein bekennender Antisemit und Unterstützer des NS-Regimes«, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme des AStA.

Initiative »Deutsche Wohnen & Co enteignen« stellt neues Vergesellschaftungskonzept vor

Für Ausrichtung einer ökologischen Mobilitätsschau mangelt es an Ideen

Mit Diagonalsperren sollen in Pankow mehrere Kieze vom Verkehr entlastet werden

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!