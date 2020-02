Schaltprobe mit Kerstin Oster, Walid Khatib, Mikyas Yonas Mekonnen, Niklas Stahnke (v.l.) Foto: Benjamin Pritzkuleit

»Ich war in Elternzeit mit meinen Zwillingen und spät dran für eine Ausbildung«, erzählt die 23-jährige Juliane Gosdschan. Die Auszubildende der Berliner Wasserbetriebe steht am Dienstagvormittag in der Halle B des unternehmenseigenen Ausbildungszentrums in der Fischerstraße in Lichtenberg. Um sie herum herrscht eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre an Schalttischen und Werkbänken. Auch wenn einige Journalist*innen mit Kamera und Mikrofon zwischen den Arbeitsplätzen hin und her wuseln, lassen sich die angehenden Mechatroniker*innen und Rohr-Kanal-Fachkräfte nicht aus der Ruhe bringen.

Juliane Gosdschan berichtet, wie sie als junge Alleinerziehende unbedingt eine Ausbildung aufnehmen wollte. Alle Versuche, die sie unternommen habe, seien gescheitert. Erst mit dem Programm »Horizonte« der Wasserbetriebe, das ihr dann vom Jobcenter angeboten wurde, sei wieder Hoffnung aufgekommen.

Mit dem Angebot, erklärt Kerstin Oster, Vorständin für Perso...