Bodo Ramelow, Noch-Ministerpräsident von Thüringen, würde den Posten gerne weiterhin übernehmen. Foto: dpa/Martin Schutt

Update 11.25 Uhr: In der ersten Runde hat keiner der beiden Bewerber die erforderlichen 46 Stimmen erhalten. Bodo Ramelow hat 43 Stimmen erhalten, eine mehr als Linke, Grüne und SPD haben. Der AfD-Kandidat erhielt 25 Stimmen, drei mehr als die AfD Abgeordnete hat. Außerdem gab es 22 Enthaltungen.

Update 10.30 Uhr: Kurz vor der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat der SPD-Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee neue Avancen der FDP ausgeschlagen. Dabei ging es um ein Angebot, nach dem unter einem FDP-Ministerpräsidenten die sozialdemokratischen Minister ihr Amt behalten könnten. Dieses sei »ein politischer Dammbruch« und »eine Anmaßung«, schrieb Tiefensee am Mittwochmorgen auf Twitter. Die SPD werde weder im Parlament noch in der Regierung einen Ministerpräsidenten »von Gnaden der AfD« unterstützen.

Unmittelbar vor der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hatte der amtierende Landeschef Bodo Ramelow an die Kompromissfähigkeit der Landtagsfraktionen appelliert. »Demokraten sind gesprächsfähig und gesprächsbereit. Heute heißt es mehr Demokratie und weniger Parteibuch wagen!«, schrieb der Linke-Kandidat, der sich wieder wählen lassen möchte, am Mittwochmorgen beim Kurznachrichtendienst Twitter. Er gehe mit großem Vertrauen in die Ministerpräsidenten-Wahl am Mittwoch. »Meine Hand ist ausgestreckt, um Neues zu wagen«, schrieb Ramelow.

Die Lage in Thüringen ist kompliziert: Die von Ramelow angestrebte Weiterführung eines Bündnisses der Linken mit SPD und Grüne hat im Landtag keine Mehrheit. Im dritten Wahlgang könnte der 63-Jährige aber auch mit relativer Mehrheit gewählt werden. Zudem schickt die AfD den parteilosen Bürgermeister Christoph Kindervater ins Rennen. Aber auch CDU und FDP könnten kurzfristig noch eigene Bewerber aufstellen.

Das sind die Regeln zur Wahl:

- Im ersten Wahldurchgang ist gewählt, wer die absolute Mehrheit im Parlament erreicht. Im aktuellen Thüringer Landtag sind dafür 46 Stimmen nötig.

- Schafft im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit, gibt es eine zweite Runde. Auch hier braucht es wieder die absolute Mehrheit, also 46 Stimmen.

- Scheitern die Kandidaten zum zweiten Mal, heißt es in der Thüringer Landesverfassung: »Kommt die Wahl auch im zweiten Wahlgang nicht zustande, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhält.«

- Im zweiten und dritten Wahlgang sind nach Angaben des Thüringer Landtags auch neue Kandidaten möglich. Denkbar sei aber auch, dass Fraktionen ihre Kandidaten wieder zurückziehen.

Streit über die Auslegung der Verfassung gibt es in Thüringen wegen des dritten Wahlgangs. Im Kern geht es dabei um die Frage, ob ein einzelner Kandidat auch mit mehr Nein- als Ja-Stimmen gewählt wäre. Zu dem Thema wurden zwei juristische Gutachten erstellt, die sich gegenüber stehen. Klärung könnte nach Ansicht von Experten nur der Gang zum Verfassungsgerichtshof bringen - nach einer solchen Wahl. Agenturen/nd