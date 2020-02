Der damalige Bezirksbürgermeister von Berlin-Tempelhof Ekkehard Band (SPD) 2007 bei einer Kranzniederlegung zum Gedenken an Hatun Sürücü. Foto: dpa/Arno Burgi

Mit Kopfhörern auf den Ohren und ihrem liebsten Song im Kopf bahnt sich Aynur (gespielt von Almila Bagriacik), die eigentlich Hatun heißt, ihren Weg durch belebte Kreuzberger Straßen. Gleich zu Anfang macht der Film »Nur eine Frau« von Sherry Hormann deutlich, dass die Geschichte, die erzählt wird, auch andere treffen könnte. »Sie könnte ich sein - oder sie«, sagt Aynur mit Blick auf andere Frauen, die an diesem Morgen unterwegs sind. Wer das Schicksal von Hatun Sürücü kennt, weiß, dass sie am Ende tot sein wird. »Ich war ein Ehrenmord. Der erste, der so richtig fett Presse hatte«, sagt sie im Film.

Der Mord, der sich an diesem Freitag zum 15. Mal jährt, sorgte damals für Entsetzen. Ein Grund sei, dass die Tat in Deutschland stattgefunden hat, sagt eine Mitarbeiterin von Papatya, einer anonymen Kriseneinrichtung, die seit 30 Jahren junge Migrantinnen in Berlin unterstützt. »Wenn so etwas im Ausland passiert, kräht kein Hahn danach...