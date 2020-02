Der Berliner Senat will möglichst bis zu seiner Sitzung in der nächsten Woche eine Lösung für die umstrittene Ausschreibung des Schulessens finden. Vertreter mehrerer Senatsverwaltungen sollen dazu in den kommenden Tagen in verschiedenen Runden bis zur Staatssekretärs-Ebene zusammenkommen, sagte Senatssprecherin Claudia Sünder am Dienstag nach d...