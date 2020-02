Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) mit den Aktivisten Quang Paasch und Hannah Blitz (v.l.). Foto: dpa/Carsten Koall

»Das eine sind die Worte, das andere sind die Taten.« Mit diesem Satz hat Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Mittwoch das neue Projekt der Bildungsverwaltung vorgestellt: In Kooperation mit dem Berliner Ableger der Protestbewegung »Fridays for Future« (FFF) will sie den Klimawandel verstärkt an den Berliner Schulen thematisieren. Die Proteste der Schüler*innen und Studierenden hätten die Klimakrise auf die politische und gesellschaftliche Tagesordnung gehievt, so Scheeres. Das soll sich auch in der Bildungspolitik niederschlagen: »Wir haben uns verständigt, dass wir konkrete Projekte gemeinsam entwickeln.«

Im Klartext heißt das: Der Senat hat gemeinsam mit den Aktivist*innen zunächst drei Maßnahmen geplant, um dem Klimawandel zu bekämpfen. Dazu gehören sogenannte Klimaverträge: Schüler*innen und Lehrkräfte sollen an ihrer Schule Ideen erarbeiten, welchen Beitrag zum Klimaschutz die jeweilige Einrichtung individuell leisten...