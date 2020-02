Ein Fußballspieler wird von Fans übel rassistisch beleidigt und vom Platz geschickt, weil er Emotionen in Form eines durch die Gegend geschleuderten Getränkekastens zeigte. Schalke will ermitteln, der DFB auch, Empörung und so weiter. Dieser rassistische Vorfall ist längst nicht der erste im Fußball. Er ist auch nicht überraschend. Auf der Stadiontribüne entlädt sich meist ungestraft, was die Fans so denken. Diskriminieren...