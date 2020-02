Foto: dpa/Martin Schutt

Berlin. Die FDP-Fraktion Thüringen will einen Antrag auf Auflösung des Landtags zur Herbeiführung einer Neuwahl stellen. Das teilte die Fraktion am Donnerstag mit. Der neue FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich will demnach sein Amt aufgeben.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten mit AfD-Stimmen unterdessen als »unverzeihlich« kritisiert. Das Ergebnis dieses Vorgangs müsse rückgängig gemacht werden, sagte Merkel am Donnerstag bei einem Besuch in Südafrika und stellte sich damit indirekt hinter Neuwahl-Forderungen. Die Kanzlerin sprach von einem »schlechten Tag für die Demokratie«, an dem mit den Werten und den Überzeugungen der CDU gebrochen worden sei.

Trotz vehementer Forderungen aus der Bundespolitik lehnte Thüringens Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) Neuwahlen jedoch zunächst ab. »Neuwahlen in dieser Situation würden nur zu einer Stärkung der Ränder weiter führen - das können Demokraten nicht wollen«, sagte Kemmerich am Donnerstagmorgen im ARD-»Morgenmagazin«. Zugleich forderte er alle »demokratischen Parteien« im Erfurter Landtag auf, »die aufgepeitschte Lage« zu beruhigen.

Lesen Sie hier: Reaktionen auf die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen – »Dammbruch« und ein »Hauch von Weimar«.

Rücktrittsforderungen aus der eigenen Partei

Die FDP will Thomas Kemmerich zum Amtsverzicht bewegen. »Ich rechne damit, dass Thomas Kemmerich sein Amt zurückgibt in nicht allzu ferner Zukunft und dass es dann Neuwahlen gibt«, sagte der Vizefraktionschef der FDP im Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff, am Donnerstag im Deutschlandfunk. Der Bundesvorsitzende Christian Lindner werde noch im Laufe des Tages nach Erfurt fahren, »um mit den Parteifreunden zu reden«.

campact

Durch Kemmerichs Wahl mit Stimmen der AfD sei »Schaden entstanden«, sagte Lambsdorff. Die thüringische Landes-FDP habe »sich verführen lassen«. Parteichef Lindner habe klar gemacht, dass er eine »stillschweigende Koalition« von FDP, CDU und AfD in Thüringen nicht akzeptiere. »Die FDP als Gesamtpartei schaut auf die Vorgänge in Thüringen und ist überwiegend genauso erschrocken wie große Teile der Bevölkerung.« Des Weiteren kritisierte Lambsdorff das Vorgehen der thüringischen FDP. »Es hätte diese Kandidatur nicht geben müssen«, sagte er. »Es ist ungewöhnlich, dass eine Partei mit fünf Prozent den Ministerpräsidenten stellt.«

Offene Rücktrittsforderungen an Kemmerich kamen aus den FDP-Landesverbänden. So sagte der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Jochen Stamp (FDP): »Ich fordere Thomas Kemmerich auf, mit einem Rücktritt den Weg zu Neuwahlen in Thüringen frei zu machen.« Es dürfe »keine Zusammenarbeit jedweder Art mit der AfD geben«. Ähnlich äußerte sich Schleswig-Holsteins Vizeministerpräsident Heiner Garg (FDP), der Kemmerich zum »sofortigen Rücktritt« aufforderte.

Paul Ziemiak

Kubicki fordert Neuwahlen

Auch FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat sich einen Tag nach der Wahl für Neuwahlen ausgesprochen. »Die Erklärung der Minderheitskoalitionäre aus Linken, SPD und Grünen, Fundamentalopposition zu betreiben, schafft eine neue Lage«, sagte Kubicki am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe offensichtlich keine Mehrheit im Landtag in Erfurt jenseits der AfD. »Neuwahlen werden damit unausweichlich. Der beste Weg zu Neuwahlen ist die Parlamentsauflösung. Ich erwarte einen entsprechenden Antrag von SPD, Grünen oder Linken im Thüringer Landtag. An der FDP wird er nicht scheitern«, sagte er weiter.

FDP-Chef Christian Lindner will heute zu Gesprächen nach Erfurt reisen. Am Mittwoch hatte Kubicki noch von einem »großartigen Erfolg« für Kemmerich gesprochen und für ein Bündnis aller demokratischen Kräfte jenseits der AfD geworben.

Thüringer CDU unter Druck durch Kramp-Karrenbauer

Auch die Thüringer CDU gerät nach der Wahl des Ministerpräsidenten mithilfe der AfD massiv unter Druck. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer drohte den Parteifreunden in Erfurt mit Konsequenzen, falls sie mit dem neuen Regierungschef Thomas Kemmerich zusammenarbeiten sollten. »Dieser Ministerpräsident hat keine parlamentarische Mehrheit, er muss sich immer auf der AfD abstützen«, sagte sie im ZDF. Insofern wäre eine Zusammenarbeit mit Kemmerich ein Verstoß gegen die Parteilinie, die jede Kooperation mit der AfD ausschließe - »mit den entsprechenden Folgen«.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die von der AfD unterstützte Wahl als »falsch« bezeichnet. Mit der AfD dürfe es »keine Zusammenarbeit« geben, bekräftigte Kretschmer im ARD-»Morgenmagazin«. Die Entwicklung in Thüringen sei ein »Schaden«, auf den »das Inland, aber auch das Ausland« schaue. Beobachter könnten nun verfolgen, dass »mit dem schlimmsten Vertreter der AfD, Björn Höcke, ein Ergebnis erzielt worden ist«, sagte Kretschmer.

Der sächsische Ministerpräsident verurteilte das Verhalten aller Parteien im thüringischen Landtag. Das Wahlergebnis vom Oktober vergangenen Jahres habe gezeigt, dass »kein Lager eine politische Mehrheit« habe. Alle Kräfte im Landtag hätten versucht, »mit der Brechstange« an die Macht zu kommen, kritisierte Kretschmer. Dies gelte auch für Rot-Rot-Grün, das »keine Mehrheit« habe.

CDA überlegt Thüringer CDU auszuschließen

Der CDU-Sozialflügel hat einen Ausschluss des Thüringer Landesverbands aus der Bundespartei ins Gespräch gebracht. »Die CDA Deutschlands fordert die CDU Thüringen auf, sofort Neuwahlen herbeizuführen. Wer sich mit Stimmen der Rechtsextremen in ein Amt wählen oder tolerieren lässt, hat in unserer CDU nichts zu suchen und muss ausgeschlossen werden«, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung des geschäftsführenden CDU-Bundesvorstands. Die CDA schäme sich zutiefst, was in Erfurt geschehen sei, hieß es in der Mitteilung weiter. »Die CDU Thüringen hat gestern den historischen Fehler der Zentrumspartei wiederholt. Eine CDU, die bei dieser Frage wackelt, ist für uns Christlich-Soziale nicht unsere Partei.«

Leise Rufe nach einer Minderheitsregierung von CDU und FDP

Thüringens früherer CDU-Ministerpräsident Bernhard Vogel hat der CDU dagegen eine Beteiligung an einer Minderheitsregierung unter Führung des neuen Regierungschefs Kemmerichs empfohlen. »Wenn Herr Kemmerich eine Minderheitsregierung bilden würde, sollten wir sie unterstützen - unter der Voraussetzung, dass es keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD gibt«, sagte der 87-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Vogel war von 1992 bis 2003 Ministerpräsident in Thüringen.

Hendrik Wüst

Vogel betonte, dass die AfD für die CDU als Partner nicht in Frage komme. »Wir dürfen auch keine Gesetze verabschieden, nur weil die AfD das will«, sagte Vogel.

Seiner Meinung nach wären Neuwahlen unangebracht. »Sie würden meines Erachtens nach keine wesentliche Änderung bringen«, sagte Vogel. Allerdings glaube er nicht, dass diese Legislatur fünf Jahre dauere. Agenturen/nd