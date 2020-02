Im Dong-Xuan-Center in Lichtenberg laufen die Geschäfte laut den Betreibern trotz der Corona-Angst gut. Foto: nd/Ulli Winkler

In den Markthallen des Dong-Xuan-Centers in Berlin-Lichtenberg wirkt auf den ersten Blick alles ganz normal. Kund*innen schlängeln sich durch die meterlangen Gänge, die von shirttragenden Schaufensterpuppen und wartenden Händler*innen gesäumt sind. Von einer Angst vor dem Coronavirus ist nichts zu spüren - auch einen Mundschutz trägt hier niemand.

Zwar ist der Andrang beim nach eigenen Angaben größten Asia-Handel Deutschlands an diesem Donnerstagnachmittag überschaubar. Doch das liege nicht an dem Virus, erklärt Nguyen Dong Thanh, Assistent der Geschäftsführung: »Nach meiner Erfahrung kommen im Januar und Februar generell weniger Menschen.« Von den Händler*innen habe er bis jetzt keine Beschwerden über Lieferengpässe oder ausbleibende Kundschaft vernommen. Allerdings gebe es auch nur wenige chinesische Läden, und keiner davon handele mit Lebensmitteln, so Dong Thanh weiter.

»Die Handelsketten sind nicht unterbrochen«, bericht...