Burt Lancaster ist längst verstorben (1994, mit 80 Jahren), Robert Mitchum auch (1997, mit 79 Jahren). Kirk Douglas hingegen schien unverwüstlich. Als nicht mehr ganz junger Mann hatte er ab Mitte der 1950er Jahre großen Erfolg als Schauspieler, etwa in Stanley Kubricks Antikriegsfilm »Wege zum Ruhm« (1957) sowie in dessen Monumentalfilm »Spartacus« (1960). Schon 1955 gründete Douglas seine eigene Produktionsfirma. Insgesamt spielte der Mann mit dem markanten Kinngrübchen Rollen in über 85 Filmen, unter anderem arbeitete er mit den Regisseuren Billy Wilder und Howard Hawks.

