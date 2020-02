»Endlich eine Glatze, die in der Geschichte aufgepasst hat«, verkündete Thomas Kemmerich noch auf einem Plakat für die thüringische Landtagswahl 2019. Die von ihm als Spitzenkandidat geführte FDP schaffte schließlich nur haarscharf den Einzug ins Parlament - mit 5,0005 Prozent der Stimmen. Die weitere Geschichte ist mittlerweile international bekannt: Der 54-jährige Kemmerich wird einerseits als thüringischer Ministerpräsident mit der kürzesten Amtszeit in die Geschichtsbücher eingehen. Bereits 25 Stunden nach seiner Wahl hatte er am Donnerstag seinen Rücktritt erklärt. Andrerseits wird man sich an Kemmerich als denjenigen erinnern, der als erster Landesregierungschef seit 1945 die parlamentarische Brandmauer gegen Faschisten eingerissen hat, indem er sich von der AfD ins Amt hieven ließ.

Doch wer ist eigentlich Thoma...