Die Peruanerin Berta Villanueva kam 1999 nach Barcelona, wo sie seitdem als Zimmermädchen arbeitet. Mit den spanischen Arbeitsmarktreformen von 2010 und 2012 wurde die heute 43-Jährige nicht mehr als Hotelangestellte, sondern als Reinigungskraft geführt, was Gehaltseinbußen von 40 Prozent bedeutete. So konnte sie den Kredit für ihre Wohnung nicht mehr zahlen, was sie politisierte. Heute ist sie in der Basisgewerkschaft »Las Kellys« organisiert, um sich gegen Outsourcing zur Wehr zu setzen. Der Name ist ein Akronym von »Las que limpian« (»Die, die putzen«).

Foto: Eloisa d’Orsi